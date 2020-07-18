印尼一直有著童婚的問題，去年也廢除童婚法，將女性可以結婚的年齡從16歲提高到19歲，不過法律規定歸法律規定，還是出現了12歲少女嫁給大她33歲男子的事件。

印尼有9成國民都信奉伊斯蘭教，承諾一夫多妻制，在當地的爪哇島，有位12歲的少女，和養母住在一起，上個月嫁給一位45歲的男性，當第4任的妻子，不過少女的親生父母都不同意，而養母是親生母親的妹妹，生母當初完全不知道這件事。

親生父母委託的代理人表示，他們完全不同意結婚這件事，而且法律上也不允許，少女已和該名男性結婚4星期，都住在一起，但是否發生關係，警察正介入調查，親生父母也決定要告男性違反婚姻法及強制性交等罪責。

養母則表示，之所以讓少女嫁給該名男性的原因，是因為他能出學費及醫療費用，目前警察也已介入調查，但目前為止還沒被起訴。

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(中時電子報)