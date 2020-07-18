民進黨全代會明天登場，黨主席蔡英文預計發表520總統就職後的首場群眾演說。為貼近權力核力，各派系這兩天積極運作為常執委固票，新系力拚3席，英系、正國會2席，蘇系1席，海派除確保1席外，還與綠色友誼連線拚搶最後1席，鹿死誰手也將揭曉。

民進黨明天將於台北國際會議中心3樓大會堂召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，主軸為「團結台灣，前進世界」，開幕式將由蔡英文主席發表演說，這將是在總統520就職後，國內疫情趨於穩定後，首次的群眾演說。

民進黨發言人顏若芳日前表示，2020年總統大選，民進黨與全民一起堅守主權、抗中保台，共同為延續台灣自由民主的生活而努力，大選結果正是台灣全體國人團結一心的展現。這次全代會主視覺意象是從「台灣」邁向「圓」，象徵島嶼勇敢前進世界，也表現出台灣堅毅地克服各種挑戰，團結共好。

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、執政縣市長鄭文燦、黃偉哲、林右昌、林智堅、翁章梁、潘孟安也將在會中為高雄市長候選人陳其邁拉抬造勢，凝聚黨內團結勝選氣勢，展現民進黨重返高雄執政的決心。

由於蔡英文總統回鍋接任黨主席，為貼近層峰，搶進權力核心，各派系力拚中常委席次，為免廝殺太過激烈，在黨內高層協調下，原有38人登記中執委，目前已協調成31人搶30席，中常委則呈11搶10局面。

在中常委席次方面，黨內預估正國會和英系分別可拿下2席、蘇系因獲得英系奧援也可穩拿1席，新系坐2望3，海派（湧言會）保1搶2，綠色友誼連線也力圖保住1席。不過因各派系票數都算到剛剛好，任何1張跑票都可能讓結果翻盤，各派系這兩天都積極電話固票，力保一張不少。

新系規劃的3席中常委名單包括台北市議員梁文傑、許淑華、李昆澤；英系是黃承國、蘇震清；正國會為陳茂松、陳亭妃；蘇系吳秉叡出馬、湧言會除王定宇外，另一席規劃由台鹽董事長陳啟昱出馬角逐；綠色友誼連線則是力保何志偉穩住1席。

在中評會主委方面，則由英系立委陳明文將與新系的高雄市議員康裕成對決。全代會預計下午1點半舉行開幕式，3點大會議程結束後預計展開中執委、中評委選舉投票，4點半開票；5點半由中評委互推選主委；中常委選舉則是6點開始投票，6點半開票。

(中時 )