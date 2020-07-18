日職火腿隊回到主場札幌巨蛋，王柏融擔任先發第二棒、左外野手，這是他本季首次在主場以先發登場，不過又讓球迷失望了，整場比賽4打數沒有安打，有1次三振及3次飛球出局，打擊率降到只剩1成，最後火腿以2比5輸球。

王柏融前4場比賽都以替補上陣，賽前15場出賽僅敲3安，打擊率0.115，不料今日打擊仍沒發揮，教練讓他打滿全場，不過4打數沒有表現，打擊率落到僅剩1成，分別以三振、中外野飛球、游擊飛球、中外野飛球出局。

火腿主場迎戰羅德，火腿隊派出加藤貴之掛帥先發，本季3場先發還沒拿勝，目前有1敗，自責分率6.08；羅德則由種市篤暉先發出賽，4場先發拿1勝1敗，這是他本季首次對上火腿隊，賽前自責分率2.88。

王柏融擔任第二棒，首打席面對種市篤暉，結果3球就遭到三振出局；次打席則是將145公里偏低直球擊到中外野方向，雖然擊球感覺不錯，球飛的相當深遠，可惜在全壘打牆前遭到接殺；接下來2打席分別為游擊方向飛球、外野飛球，都遭到接殺出局。

總計王柏融16場出賽有30打數，僅有3支安打，打擊率剩1成，本季尚未出現長打，不過卻有11次三振，今年對羅德打得相當不順，3戰中沒有任何安打。

此戰雖然火腿靠横尾俊建、渡邊諒單局2轟一度取得領先，不過4局上半羅德隊靠安打串聯及高飛犧牲打，一局攻下3分逆轉，安田尚憲7局補上一發陽春炮拉開差距，最後羅德以5比2帶走勝利。

(中時 )