108年金門縣癌症10大死因。（金門縣衛生局提供）

108年金門縣10大死因。（金門縣衛生局提供）

108年度金門縣10大死因，前3名是惡性腫瘤、心臟疾病和肺炎。縣衛生局提醒鄉親做到健康飲食、規律運動與定期健檢，讓自己和家人都活出健康、美好人生。

衛生局說明，依衛生福利部公布108年金門縣10大死因和死亡人數，依序排列如下：1、惡性腫瘤（265人）。2、心臟疾病（高血壓性疾病除外，98人）。3、肺炎（51人）。4、腦血管疾病（49人）。5、糖尿病（37人）。6、高血壓性疾病 （26人）。7、事故傷害 （26人）。8、 慢性下呼吸道疾病（22人）。9、腎炎、腎病症候群及腎病變（20人）。10、蓄意自我傷害（自殺）者（15人）。

該局分析指出，108年全縣死亡人數計786人（男性461人，女性325人），較107年755人增加31人，標準化死亡率為每10萬人口314.5人，與107年每10萬人口316.4人相較降低0.6％，也低於全國標準化死亡率每10萬人口的408.2人。

該局提醒指出，金門縣108年10大死因除惡性腫瘤外，其餘死因如心臟疾病（高血壓性疾病）、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病多與現代人常見的代謝症候群有關。

(中時 )