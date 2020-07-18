現場也頒獎表揚巡守隊及緝毒有功員警。（莊曜聰攝）

國發會主委龔明鑫台南振興之旅進入第2天，18日上午前往左鎮化石園區參訪，並替「台南熱門古蹟景點門票」搭配「台南熱賣古蹟限定商品」的超值包宣傳，直呼「看了就想買回家」，龔明鑫表示，領取三倍券的人數已超過900萬人，接下來就是要用力消費；左鎮化石園區去年開幕以來就吸引許多民眾，明年底二期工程完工後將更具可看性。

龔明鑫致詞時讚揚南市府主打的各項振興消費方案，加碼多樣化，應該會有不錯的效果，台南市不僅有3000多年前的文物保存，還有400年歷史的古城建築，未來還是5G科技產業發展的重點城市，扮演經濟發展的重要腳色，近期三倍券發放順利，民眾來台南「賞古蹟也能消費」。

左鎮化石園區去年5月母親節開幕，迄今入園人次已經突破50萬，新冠肺炎雖有衝擊，但隨著疫情趨緩，出遊人潮大增，園區來客數逐漸回流，擺脫之前低潮，有許多學校安排戶外參訪，也開始有團客入園，端午連假4天期間就有2萬人次前來。

左鎮化石園區去年5月迄今，已吸引超過50萬人次遊客入園。（莊曜聰攝）

化石園區帶來的觀光人潮讓左鎮這個小山城再度熱鬧起來，園區的二期計畫工程也正進行中，除了現有的自然史教育館、故事館、化石館、探索館與生命演化館外，南市府斥資1.5億元興建遊客服務站、典藏研究中心，以及因館校合一設置的光榮國小操場等，最快將在明年底啟用，左鎮農會在台20線也打算設置停車場，未來園區將更完整、更具可看性。

台南市左鎮化石園區二期工程最快明年啟用，園區將更具可看性。（莊曜聰攝）

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