振興三倍券上路後，許多民眾迫不及待拿來使用，但一名女網友用振興券買早餐，卻一連2家早餐店都不收，第3間店會收還是因為看在從小就認識的鄰居交情。對此網友們紛紛推測，是因為很多小店真的沒辦法兌換三倍券，才無奈拒收。

網友在臉書《爆怨公社》說道，她帶著三倍券去買早餐時，「這2間早餐店給我的感覺，好像是我帶著三倍券在找他們麻煩似的...」，讓原PO跑了3家早餐店才終於把三倍券花掉。

文一PO上網後引起大家熱烈討論，有網友直言，振興券要到銀行換成現金，需要有統編的店家才能換，「對很多沒開發票或沒有自治會可以代換三倍券的小攤販來說，就會比較反彈不願收、「不要去砲轟店家不願收就是逃漏稅，很多小店真的沒辦法兌換啊」、「衷心覺得，真的不怎麼好用，現在買之前，都要先問看看收不收三倍卷」、「很多店家都怕代換會被反課稅」、「考量開店現金流的問題，沒收的也是很正常」。

但也有人表示，三倍券算剛開始而已，很多店家還在觀望，「慢慢步入軌道後，發覺不收話根本生意都被搶了，最後就會跟著收了」。

(中時電子報)