民團公布民調，有5成6民眾希望立院臨時會別急著通過「國民法官法草案」，民進黨發言人顏若芳今天表示，根據民進黨7月初公布的民調，有7成2民眾支持民眾加入審判，顯見社會具備高度共識，臨時會安排修法就是為了回應民眾的高度期待。

顏若芳指出，對於用民調掌握民眾期待的修法方向，執行時，應具體陳述制度優劣、利弊，才能如實反映民意。就今天民團公布的民調，看不出有針對修法的實質內容進行詢問，這樣在民調設計上沒辦法實質反映出真實民意。

她說，民進黨日前所做的民調，是把「國民法官制」和「陪審制」兩種制度，各自可能會有的作法與疑慮做調查，把兩制的重點拿出來測試人民的感受，且不作誘導式的題目設計，目的是作為客觀的決策判斷。

民進黨所做的民調，以「國民法官制」所作的判決需要說明理由，且可就事實認定錯誤上訴；「陪審制」的判決結果不需要附理由，且不可以就事實認定錯誤上訴，在經過訪員說明後，有八成民眾支持「國民法官制」。

她認為，民進黨的民調重點在人民可以加入審判的改革方向下，「哪一個制度的內涵更能被社會認同」，民調結果真實呈現，民眾對於加入審判時希望採行哪一種制度。

顏若芳指出，民團今天委託所做的民調，問卷題目沒有對「國民法官制」和「陪審制」兩種制度各自優劣的核心問題做訪問，反倒是向受訪者以「當社會沒有共識」、「英美先進國家的陪審制」等誘導式詢問，顯然會讓受訪者被引導回答的答案。

尤其，像是陪審制的「判決不能上訴和不附理由」，及陪審制如「判決不一致，需解散重審，這樣恐勞民傷財，又耗時太久」等陪審制的爭議焦點，並未能在今天民團的民調中看見相關問題，顯然就無法探知民意對此的真實反應。

她說，根據民進黨民調，可以發現有八成民眾支持「國民法官制」，判決須說明理由，且可就事實認定錯誤提出上訴，超過七成以上的民眾同意「陪審制作法勞民傷財、耗時太久」的看法。而接近六成的民眾不同意「國民法官制的法官權限太大」的說法。顯然目前「陪審制」相關規劃，無法獲得民眾支持。

顏若芳強調，民調目的是作為客觀的決策判斷以及了解民眾期待的修法方向，應具體陳述制度優劣、利弊，才能如實反映民意。民團所公布的民調，因為沒有針對實質內容詢問民眾看法，因此無法真實反映出民眾的感受，遑論是作為客觀的決策判斷，更無助於社會對司法制度信任問題的改善。

(中時 )