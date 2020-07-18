苗栗縣長徐耀昌特底到場共襄盛舉，與福智基會金大師傅一起放流魚苗。（謝明俊攝）

放流魚苗經大師傅及徐耀昌等人以淨水加持後，希望小魚們能健康長大。（謝明俊攝）

放流魚苗要經持咒祝念，保佑小魚們健康長大。（謝明俊攝）

福智基金會連續多年在苗栗沿海的龍鳳、外埔、苑港等漁港放流魚苗，對維護苗栗沿海魚類生態助益相當大，18日上午，數百名福智會友齊聚後龍外埔漁港，放流4萬多尾金鯧魚苗，縣長徐耀昌也到場共襄盛舉，肯定福智基會對苗栗海岸生態保育的用心和貢獻。

縣府農業處表示，福智基金會多年以來，每年多次輪流在苗栗縣龍鳳、外埔、及苑港等漁港放流魚苗，放流魚苗事先都須經過農業處魚種確定，要屬於苗栗沿海魚種，並且還須經過檢疫確定未帶任何魚類傳染病菌，才准放流。

過去福智基金會選擇放流的魚種包括了黑鯛、胖頭仔等魚種，都是苗栗沿海原生種魚類，對苗栗海岸魚類生態有非常大的助益。

這次福智基金會選擇金鯧（俗稱紅衫）作為放流魚種，總數約有4萬1千多尾，魚苗大小約5公分，是由屏地當地繁殖場所孕育出來的健康魚苗。

縣長徐耀昌一早到場共襄盛舉，跟隨福智基金會的大師傅吟誦經文後，替放流魚苗祝禱並以淨水加持後，分批將魚苗放至海中，徐耀昌特別感謝福智基金會善舉，維護苗栗海岸魚類生態。

(中時 )