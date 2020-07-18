好市多產品種類超多，份量也很大，一不小心可能吃進過多的熱量，而營養師孫語霙在最新發布的影片中分享，好市多必買的10項產品，健康又能幫助減肥，且除了主餐、水果類的產品之外，也有零食和點心供大家參考。

一、墨西哥牛肉捲餅

墨西哥餅皮成分較單純，它就是麵粉和一點點的油脂，相對來說熱量會比較低，再加上裡面包有蔬菜和一些低脂的牛肉，整體來說，算是蠻均衡的一個餐點。

二、墨西哥麵包

減脂也能吃麵包，但要把握少油、少精緻糖份的原則，建議在購買前先看營養標示，以這個麵包為例，它每份是269大卡，脂肪含量僅4公克，且它沒有反式脂肪、膽固醇等成分，糖也只有3公克，算是非常低。

好市多必買！營養師激推10減肥產品，零食點心也上榜。（圖／翻攝自營養師孫語霙影片）

三、酪梨雞胸肉沙拉

充足的蔬菜，搭配優質蛋白質水煮蛋和雞胸肉，裡面還添加酪梨，是很好的油脂來源，有非常多的不飽和脂肪酸和維生素E，可降低心血管疾病，對皮膚健康也有幫助，但要注意搭配的蜂蜜芥末醬，用量不要多，只要1/3就好。

四、彩色花椰菜

平常吃花椰菜只會吃到白色和綠色兩種，而這款彩色版本的花椰菜，其含有的植化素肯定很多，最近大家都很重視抵抗力，花椰菜本身含有大量的硫化物，對抵抗力蠻好的，為了不讓維生素C流失太多，因此都是用油炒或微波的方式來烹調。

五、冷凍菠菜起司蛋白塔

這款塔的成分單純，只由雞蛋、蔬菜和起司做成的，熱量很低，小小一顆僅74大卡，且有5公克的蛋白質，算是一款低熱量的點心，可用烤箱或微波爐加熱，若想要外皮酥脆，也可用氣炸鍋烹調。

六、希臘優格

這幾年希臘優格很夯，許多健身的人都喜歡吃，與一般優格的差異在於，在製作過程中，將水分和乳清的液體分離掉。以好市多販售得這款為例，它一份的蛋白質含量就有18公克，大概是一般優格的2倍。

七、快樂牛的起司片

起司的熱量差異很大，而這款起司片，1片僅39大卡，蛋白質是3.6公克，大概等於半杯牛奶的蛋白質含量，若平常喝牛奶會脹氣、拉肚子的人，也不愛喝優酪乳、優格，其實起司片是很好的替代品。

好市多必買！營養師激推10減肥產品，零食點心也上榜。（圖／翻攝自營養師孫語霙影片）

八、黃金奇異果

金色奇異果的維生素C的含量，是綠色的2倍之多，對美白效果很好，針對健身的人，由於平常吃的肉較多，奇異果裡面所含的酵素，可幫助蛋白直消化與分解，便秘的人也可以早上吃奇異果，因為裡面有豐富的水溶性纖維，可潤腸通便。

九、藍莓

由藍莓的深紫色外皮可知，其花青素的含量非常的高，是一種很好的多酚類抗氧化物質，可以幫助降低體內壞的膽固醇，並在預防心血管疾病上，有不錯的效果。

十、能量蛋白餅乾

成分主要是大豆蛋白、乳清蛋白，吃起來跟一般餅乾口感不同，吃起來會比較硬，且因為有添加奇亞子等成分，所以可能咬很久，嘴裡都還是會有渣渣、纖維的口感，一片可以吃比較久，其中巧克力口味也完全不甜，類似70、80%巧克力苦味。

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(中時電子報)