美媒爆出川普政府正在商討禁止中共黨員及其家屬赴美旅行的動議，迅速引爆了輿論熱議。大陸媒體網紅胡錫進發文指出，中共有9300萬黨員，而且黨員是全社會的菁英，若把家屬與姻親關係加起來，可能佔全大陸半數人口，因此與中共黨員作對等於是與全大陸的人作對，此一設想的荒唐性達到了難以置信的程度。

胡錫進說，提出動議的人不了解中國共產黨，因此有必要給美國人上一課：中國共產黨是誰。

他指出，中共9300萬黨員的龐大程度是西方人無法想像的，它比德國的總人口還多，黨員加上近親家屬，至少有3億人，與美國的總人口相當，如果再加上姻親及其家屬，大概有一半中國人都要包括進去。因此無論是國家還是人民，中共黨員都以西方政治學詞彙無法描述的深入程度融入了其中。

胡錫進表示，中共長期執政，所以主要官員大部分都是中共黨員，中高級黨員幹部只是很一小部分，絕大部分都在基層。中共與西式政黨性質上完全不同，大部分中共黨員都是年輕時就加入黨組織，業務比較強，口碑比較好，比其他人更多付出。遇到災難等急難情況，共產黨員要衝在前面，這是黨員中間和社會上共同的認知與要求。誠然，龐大的中共也面臨複雜的一面，各級幹部隊伍裡出了少數腐敗分子，這引發了全黨堅決的反腐倡廉行動。

他說，主張把中共與人民分離出來並對之進行「精準打擊」，這是美國少數執政精英的幻想和蠱惑。這就好比要攻擊一個人的心臟和他的神經系統，但宣稱對這個人的整個身體很友好一樣虛偽、狂妄。與所有中共黨員作對，毫無疑問就是與大陸人民作對。

胡錫進最後說，美國深陷新冠疫情，未來很長時間恐怕難有好轉。至少最近一兩年很少會有中國人願意去美國，對中共黨員及家屬的簽證制裁在這段時間裡毫無意義。美方公開攻擊中共的肆無忌憚的政策宣示，破了大國外交底線和21世紀國際關係的基本文明，公然把世界往冷戰推，是一種反人類的犯罪。歷史不是瞎子，如此瘋狂地毒化21世紀，一定會遭報應的。

(中時電子報)