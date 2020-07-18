台電通霄火力發電廠18日上午發放獎學金，共有1314名學子受惠。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

台電通宵火力發電廠自29年前開始對通苑地區學子發放獎學金，今年發放獎學金於18日在通霄國中籃球場舉行，共發出597萬元獎金，1314名學子受惠。

通霄火力發電廠發放獎學金是以促進電力發展營運協助金名義支付，從1990年起先有獎學金，至2002年增加特別助學金部分。

獎學金部分，包括有超群組、勵志組及青雲組、才藝組等類別，分有國小、國中、高中、高職、大專及研究所等組別。並依當地特質今年特別增設才藝獎學金，含括體育民俗、藝文育樂、工技科學等才藝表現傑出同學獎項。

獎學金及助學金發放，是以通霄鎮、苑裡鎮為主，各類組共錄取1262名，共397.9萬元。另由苗栗縣家扶中心提報52名高中、高職組及大專組學生的特別助學金，共計200萬元，總計本次頒發597.9萬元獎學金，共1314人獲獎。

苗栗縣長徐耀昌親臨頒獎會場，肯定台電通霄電廠回饋鄰里善舉，嘉惠通苑地區學子，協助許多家境弱勢學生，得以繼續在課業上努力精進。

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