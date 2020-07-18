台南市長黃偉哲「撩下去」踩飛輪挑戰「人力腳踏車發電」，大熱天揮汗如雨當做運動。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

今年台南市警局青春專案活動不僅只有3對3籃球賽，內容豐富。（台南市政府警察局提供／莊曜聰台南傳真）

暑期來臨青春專案開跑，台南市警察局為讓青少年從事正當休閒活動，往年都會舉辦3對3籃球賽，但今年開放各單位發揮創意，淨灘、漆彈競賽、沙灘排球樣樣來，18日則舉辦「少年英雄電競爭霸賽」，吸引高中職學生組隊參加，共有35隊、250位青少年同場競技，「玩Game也能Fun一夏」。

台南市警察局指出，今年電競爭霸賽採用2款知名手機遊戲「英雄聯盟」及「傳說對決」，比賽場地選在遠東科技大學電競教室，透過模擬器運作，在電腦上享受比手機螢幕大上好幾倍的遊戲快感，對手同在現場，更能體驗同場競技的刺激。

這次青春專案活動結合時下流行的遊戲梗「推倒魔王塔」，開幕式時由台南市長黃偉哲、新任市警局長詹永茂等人共同將代表「毒」、「詐」、「黑幫」等不法犯罪的積木推倒，宣示保護青少年的決心。

市長黃偉哲替現場的青少年加油打氣，也「撩下去」踩飛輪挑戰「人力腳踏車發電」，看誰的發電量最多，大熱天的雖然渾身是汗，但也玩得非常開心。

黃偉哲說，今年受疫情影響，學校15日才開始放暑假，暑假期間青少年朋友因空閒時間多，如果沒有正當休閒活動，就怕成群結伴從事不法行為，因此市府各局處辦理6大類型，約2459場有益少年身心健康的活動，希望讓青少年們度過充實快樂的暑假。

詹永茂則強調，警方將加強掃蕩，防止青少年深夜遊蕩、出入不當場所，同時針對易聚集滋事場所及各治安顧慮場所提高臨檢密度，希望營造少年與兒童優質成長環境，讓青少年能夠度過一個健康陽光、安全愉快的暑假。

(中時 )