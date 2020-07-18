儘管日本東京最近再次爆發嚴重新冠疫情，多數日本民眾並不看好明年東京奧運可以如期舉辦，不過東奧籌委會主席森喜朗重申不可能停辦的堅定立場，原因還是東奧如果取消，將會造成巨大損失，甚至可能是舉辦奧運花費的2到3倍。

東京最近感染新冠人數直線上升，17日新增293名病例，比起16日的286名病例還多，連兩天刷新單日最多感染人數紀錄，東京都知事小池百合子認為，以近期感染路徑來看，目前東京都內出現聚餐感染，以及家庭內感染老年人等趨勢。

森喜朗表示，舉辦奧運原本是值得慶祝的事，卻因突然的新冠肺炎疫情，導致東京奧運延到明年7月舉行，日本民眾只是無法接受當前形勢慶祝奧運，「但從小池百合子以巨大優勢獲得東京都知事連任，就證明大家仍會支持奧運舉辦。」

「有常識的人都知道，取消奧運將會造成怎樣程度的損失？如果奧運真的被取消，誰來賠償各方面蒙受的損失？」曾任日本首相的森喜朗表示，「取消奧運造成的損失，可能是舉辦奧運花費的2到3倍。」

針對東京奧運相關的防疫措施，東奧籌委會首席執行官武藤敏郎表示，9月將邀集各方開會討論，年底推具體措施，東奧延期之後，只花4個月就確定全部賽程，讓國際奧會相當肯定東奧籌委會的努力，「我們有信心舉辦安全的奧運。」

(中時 )