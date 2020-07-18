日頭赤炎炎！嘉義縣義竹鄉公所今日在義竹國小舉辦「義竹涼一夏」活動，現場設置4層樓巨無霸充氣滑水道、滑水氣墊及遊戲跳跳屋等，大朋友帶著小朋友一同享受沁涼的水裡世界，公所更提供500枝桑葚冰棒送給現場的民眾，孩子開心地吃著甜滋滋的冰棒，不僅暑氣全消，心情也飛揚。
義竹鄉長黃阿家說，這是公所首次舉辦大型的育樂活動，期待在炎炎夏日，讓孩子們快樂地玩水，為了這次的活動，也特別請專人把義竹出產的桑葚製成冰品，送給來參加的孩子與家長分享，未來將持續舉辦相關育樂活動，邀請讓其他鄉鎮市的親子一起來義竹玩。
立委蔡易餘為活動贊助100枝桑葚冰棒、義竹鄉代表會主席翁榮輝也提供16箱礦泉水，另外，縣長翁章梁也親臨現場，協助發送桑葚冰棒給孩子們，他表示，近期國內旅遊大爆發，夏日暑假來臨，邀請民眾帶著振興消費券到嘉義玩，體驗嘉義山、海、平原不同的風貌。
(中時 )
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