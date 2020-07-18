據日本電視台（NNN）報導，人氣演員三浦春馬18日約當地時間下午1點在東京自宅被發現身亡，目前所知原因可能是輕生自殺。他今原有工作預定但未出現在工作現場，工作人員到他住處時發現他已身亡。他的代表作包括《戀空》《極道鮮師》《14歲的媽媽》等。

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日媒第一時間報導三浦春馬死訊。（取自網路）

(中時 )