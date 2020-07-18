農委會農糧署為向國人推廣、介紹特色農產，即起至11月2日，在台北101舉辦「茶與果的高空對話」農產特展，除鼓勵國人利用振興三倍券與農遊券振興台灣農產外，也結合手作體驗、水果小教室活動，適合親子一同前往。

農糧署輔導南投縣農會今(18)日與台北101金融大樓股份有限公司合作舉辦「茶與果的高空對談」，即日起至11月2日在台北101大樓5樓及89樓觀景台辦理「茶與果的高空對話」特展活動，運用高空茶梯田、水果牆雙視覺，結合亮點茶莊職人奉茶、手作體驗及水果小教室互動活動等，以知識性、趣味性方式將我國兩大旗艦農產品介紹給國人。

農糧署指出，台灣製茶技術卓越，各茶區產製出不同風味的地方特色茶品，例如北部茶區碧螺春綠茶、桃竹苗茶區東方美人茶、中部茶區凍頂烏龍茶與日月潭紅茶、南部高山烏龍茶，以及花東地區紅烏龍茶等，此外台灣水果種類豐富，素有水果王國美譽，一年四季都可以品嚐到鮮甜可口、新鮮安全且營養價值高的水果。

農糧署署長胡忠一表示，台灣種茶面積1萬2196公頃，生產1萬4637公噸，但在內需不足下另從其他亞洲國家如越南、印度等國進口3萬3190公噸，進口金額達25億5300萬元，台灣去年出口茶葉雖然僅9461公噸，但是出口卻高達35億3500萬元，顯示台灣茶葉的高品質與競爭力。

台北101總經理張振亞說，今天是三倍券使用的第一個周末，周間的到訪人數大概是之前的2倍左右，三倍券除了消費振興，如果能讓親子在這次活動中寓教於樂也是很重要的一環。

農糧署說明，本次展覽將真實茶樹帶到89樓觀景台佈置成為高空茶園，特別在活動期間周末假日安排16家亮點茶莊輪流辦理品茗教學、手搖調飲、茶枕頭、茶樹精油等活動，另每周六邀請水果達人現場與民眾互動，並由該署提供當令水果讓民眾帶回品嚐。

(中時 )