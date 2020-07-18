民眾黨、時代力量針對立法院未完備實質審查程序就投票，欲聲請釋憲，民眾黨團預計下周提出釋憲草案後，尋求國民黨、時代力量等在野黨支持連署。時力黨團總召邱顯智說，目前正在草擬釋憲聲請書，接下來將尋求個別委員連署支持，以達到38名立委連署提出釋憲門檻。國民黨團總召林為洲說，國民黨團已向北件告發16日投票無效，不排除和在野黨合作提釋憲。

立法院日前行使監察院人事同意權時，未進行實質審查就直接進行投票，在野黨質疑程序有瑕疵，不承認投票結果，表態將提出釋憲案。依法立委要提出釋憲案，需全體立委總數的三分之一委員連署提案，即須38名立委連署。

邱顯智表示，提出釋憲第一步是先把聲請書草擬好，接著開放個別立委連署，不過，民眾黨委員沒有進入議場，也沒有參與投票，依照司法院大法官釋字781號解釋，委員必須要在場，且因為行使職權受阻，才能提出釋憲案，時力有依照大法官釋憲進場投下反對票，因此符合提出釋憲資格，至於沒進場的民眾黨，進場未投票的國民黨，是否符合釋憲連署資格須確認。

賴香伶說，民眾黨也在草擬釋憲案內容文字，預計下周提出草案，除請教憲政學者外，當然也要尋求其他在野黨的支持，希望藉由大法官解釋以正視聽。

林為洲說，國民黨團昨已向北檢告發16日投票無效，將對監委人事案提出暫停處分的法律訴訟，留待北檢偵查結果出爐，才能進一步確認人事案，也不排除和在野黨合作提釋憲。

(中時 )