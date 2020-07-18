近來不少輿論批評政府將防疫與抗中連結，苛政導致兩岸夫妻、親子不得相聚等人倫悲劇不斷上演。一名35歲的新竹設備商小丁（化名）說，與來自成都的新婚太太將近8個月沒有見面，這段時間幾乎天天與台灣兩岸相關政府單位反映情況，沒想到卻獲得移民署回應，新婚陸配團聚業務不得申辦，他氣憤不已，直問：「我們的文件有新冠病毒嗎？」

在成都擔任互聯網行銷經理的Dolly（化名）表示，她與來自新竹的台灣老公過去是遠距離戀愛，另一伴幾乎每個月都會為了她，從台北飛往成都，考量到經濟壓力過於沉重，並且也已走過重重考驗，兩人去年12月18日在大陸登記結婚。

她提到，在大陸手續辦完後，先生便隨即飛往台灣，想要加緊處理她的入台與結婚相關手續，她則打算在忙完飛往歐洲的差旅工作後，2月底回到成都後，3月到台灣，開始與老公生活，但沒想到疫情爆發，兩人已快8個月沒有見到面。

Dolly說，因為婚後要在台灣定居，所以她已辭職，現在沒有工作，而台灣官方始終沒有告知是否能讓陸配來台，即便有好多新的工作邀請，但她不敢答應，怕得是萬一找到新工作，做沒幾天之後宣布開放，讓工作無法再繼續，現在每天唯一能做的只有苦等，「如果台灣政府已經有譜了，能不能去，我希望能夠有個答案。」

小丁（化名）坦言，這段時間以來，幾乎每天都打電話詢問指揮中心、陸委會與移民署，根本沒有得到答覆，他一方面不斷向疫情中心詢問大陸風險指數高低，指揮中心客服回應列為最高，卻也無法說明訂立標準，疫情中心總機電話接到不耐煩，直接以讀法規的方式來搪塞；移民署甚至在2月的時候表明，不再接受新婚陸配辦理團聚手續，「是我們文件有占新冠病毒嗎？」所面對的政府單位就是互踢皮球，讓他氣憤不已。

「我知道這就是政治操作！」小丁直言，這段時間也很關注疫情中心記者會，約莫前兩周有記者向衛福部長陳時中提問，連續問了大陸相關問題，也包含陸配，「我看到陳時中直接跳過記者問問題，我氣到不行，他的表情好像是這一切都不干我的事，還被政府拿來造神，無法接受！」

(旺報 )