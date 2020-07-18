國民閨蜜女星黃心娣，私下注重臉部、身體保養，尤其頭部也需要特別照顧，「現代人比較長時間在冷氣房，常常會覺得頭痛或者頭暈，藉由頭部按摩會幫助舒壓 」，近期她也剛取得「Access Consciousness」證書，了解按摩頭部穴道，會影響感官情緒，像是眉毛上方穴道是影響悲喜、頭頂穴道則有影響性、軀體、老化，「在上課按摩這些穴道時，真的非常療癒、舒服」。

此外她固定每週做瑜伽，化身小廚娘親自下廚，甚至研發健康豆漿味增湯、色彩繽紛的蔬果沙拉，還特別加上紫蘇油，黃心娣表示「人每天都非常需要吸收好的油，像是紫蘇油、橄欖、腰果等」，紫蘇油還可以促進腸胃蠕動。

疫情期間，許多演員一直處在等待的階段，黃心娣認為在休息、等的時後，不能只是空等，更多是需要充實、提升自己，多接觸、多學習各種領域的知識，因為你永遠不會知道什麼時候需要這些技能、經驗，多一項能力也多一個機會，「學到的永遠是自己的，是誰也拿不走的」。

黃心娣私下注重臉部、身體保養。（周子娛樂提供）

黃心娣特製色彩繽紛的蔬果沙拉。（周子娛樂提供）

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