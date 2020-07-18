文化部長李永得18日到場欣賞藝術作品，支持國內青年藝術創作者職涯第一哩路。（盧金足攝）

中山青年藝術獎首次結合藝博會資源，共同推介青年藝術家，在台中市開展的地點，不在美術館，也不是文化中心，而是選在五星級大飯店日月千禧的客房。（盧金足攝）

書法類中山獎得主吳啟林表示，他想做一件事情，除了本身的意義之外，如果能夠再創造更多的附加價值，那一定會讓人印象深刻。（盧金足攝）

展覽協助媒合畫廊，導入代理經紀制度，讓藝術家逐步建立與畫廊的合作關係，進而更順利的邁入藝術市場，支持國內青年藝術創作者職涯第一哩路。（盧金足攝）

國父紀念館今年首度協助「2019年中山青年藝術獎」首獎（中山獎）得主參與「2020 ART TAICHUNG台中藝術博覽會」，打造藝術經濟平台。文化部長李永得18日到場欣賞藝術作品，支持國內青年藝術創作者職涯第一哩路；國父紀念館館長梁永斐表示，協助打造藝術經濟平台，鼓勵青年藝術家有勇氣及膽量來參加今年度「2020年中山青年藝術獎」。

中山青年藝術獎首次結合藝博會資源，共同推介青年藝術家，在台中市開展的地點，不在美術館，也不是文化中心，而是選在五星級大飯店日月千禧的客房，每一個房間化身一個展出空間，收藏家與參觀者穿梭每一個房間，呈現不同的藝術創作氛圍，每走入一個房間就有不同的驚艷之作。

國父紀念館結合藝博會資源，協助「2019年中山青年藝術獎」三位首獎（中山獎）得主參與「2020 ART TAICHUNG台中藝術博覽會」，於展會中以中山青年藝術獎為品牌，自展位、展務、專業諮詢、媒合經紀等面向一同協助推介新人藝術家。

此外，同時協助媒合畫廊，導入代理經紀制度，讓藝術家逐步建立與畫廊的合作關係，進而更順利的邁入藝術市場，支持國內青年藝術創作者職涯第一哩路。

「中山青年藝術獎」徵件競賽，前身為已辦理38屆的「全國青年書畫比賽」，於2019年辦理第四屆，第五屆持續徵件直到今年9月18日止，鼓勵年齡20至45歲的年輕藝術家所辦理。

三名參展中山獎得主分別為吳弘鈞(水墨類)、吳啟林(書法類)、蔡函庭(油畫類)。吳弘鈞為嘉義市人，曾獲2013年新北市美展書法類第一名、2008年基隆美展書法篆刻類第一名；吳啟林為彰化縣人，曾連續三年獲全國美術展書法類前三名、2019年全國美術展金牌獎。

蔡函庭為新竹市人，曾獲2018年大墩美展油畫類第一名、2016年新竹美展油畫類第一名（竹塹獎）、2013年新竹美展油畫類第一名（竹塹獎）。此次展覽由吳弘鈞(水墨類)、吳啟林(書法類)、蔡函庭提供共計30件作品參展。

梁永斐強調，重視青年朋友，關心青年藝術家未來生涯的規畫發展，中山青年藝術獎堪稱全國附加價值最高的藝術獎，3類別首獎為中山獎，將獲得獎金30萬元及獎座1座。第二名及第三名得主每類別各1位，分別獲得獎金10萬元及5萬元。

他表示，自去年起新增佳作獎，每類別各5位，每位可以獲得獎金1萬元；入選以上得獎作品，除了於國父紀念館展出之外，並於全國各縣市辦理巡迴展，以去年為例，分別於台南市美術館、台中市大墩文化中心以及金門縣文化中心辦理，明年度也將延續辦理。

國父紀念館並將提供中山獎得主1次免費個展檔期，鼓勵青年藝術家持續創作。今年為協助打造藝術經濟平台，首次協助首獎（中山獎）得主參與藝術博覽會展覽並與畫廊媒合；藉著「2020 ART TAICHUNG台中藝術博覽會」鼓勵青年藝術家有勇氣及膽量來參加今年度「2020年中山青年藝術獎」。

水墨類中山獎得主吳弘鈞說，感謝透過國父紀念館舉辦中山青年藝術獎與畫廊協會媒合在台中藝博展出，本次展出是延續去年比賽參展作品《觀看的角度》，進一步再延伸的脈絡延續，主旨探討每個人所汲取不同時代的記憶片段，所產生今日不同價值觀的大時代現象。

展覽作者吳弘鈞指出，透過台中藝博的機會，是一種很棒能與別於獎賽而關注藝術族群的對話。對於龐大關心藝術的觀眾交流，有助於對未來創作思考的再省思。感謝國父紀念館與畫廊協會的支持，相信這樣的媒合，是台灣很多藝術創作者很棒的經驗與平台，期許這樣的活動繼續舉辦。

書法類中山獎得主吳啟林表示，他想做一件事情，除了本身的意義之外，如果能夠再創造更多的附加價值，那一定會讓人印象深刻，我從民國88年參加獎賽以來到今年剛好20年了，從沒一個獎賽讓人如此印象深刻，通常比賽完，頒個獎，展覽完，匆匆而過馬上又到了下一屆。

「但2019的中山青年藝術獎非常不一樣」，吳啟林說，從去年得獎到現在已經快一年了，除頒獎典禮史無前例在國父銅像前頒獎外，陸續到台南、台中、金門的巡迴展、青年藝術家論壇、參與策展與評選，到今天到台中藝博的展出，這些都是由中山獎創造出來的附加價值，感謝梁館長及國父紀念館團隊的用心，中山青年藝術獎經過今年的蛻變，未來一定是台灣青年藝術家創作的一個重要平台及指標。

油畫類中山獎得主蔡函庭指出，從去年得中山獎到現在，這段時間當中一直感受到國父紀念館對得獎者的重視，巡迴展以及台中藝術博覽會的參展，其實有讓我獲得畫廊的關注以及宣傳自己的機會，一直是很感謝。

這是他第二次參加藝博會，第一次是透過畫廊，但這一次是透過中山獎直接面對大眾，介紹與推銷自己的作品其實很緊張覺得很赤裸，但在這樣的過程中又可以很直接的觀察到大眾的喜好與反應，這些都是很有趣的經驗。

(中時 )