洋基二壘手勒瑪修( DJ LeMahieu)回歸了，他的新冠肺炎已經痊癒，損失大約兩周的練球時間。他在7月5日宣告染病，18日回歸。不過他現在才開始練，總教練波恩(Aaron Boone)不確定他能否趕及下周的大聯盟開幕戰。

《美聯社》報導，勒瑪修只是練習守備滾地球以及在打擊籠裡揮棒，沒有被安排加入模擬賽。波恩說：「我不擔心DJ能否找回節奏，我知道他想盡可能取得上場練打的機會，但我確定他很快可以找回手感。現在要先建立他雙腿的力量。」

7月5日同時與勒瑪修被驗出染病的還有投手瑟薩(Luis Cessa)，守護神查普曼(Aroldis Chapman)在12日才被公開染病，勢必休養到球季開打之後。勒馬修回歸的當日也傳出先發投手赫曼(Domingo German)疑似心灰意冷要退出棒壇，他今年因家暴案禁賽已經報銷。

(中時電子報)