台中市警方自7月15日起至17日連續3天規劃執行「安城專案」，除針對轄內舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所，實施一天多次密集性封閉式擴大臨（路）檢勤務外，另針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝，安定城市治安，讓民眾安心。

實施封閉式密集性臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒作為，肅清暴力亂源，各分局偵查隊亦規劃針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務，展現警方嚴正執法決心。

台中市警方共動員警力1831人次、執行臨檢處所437處、路檢處所348處，共查獲非法槍械3枝（含改造美式MK18突擊步槍1枝）、毒品案件63件85人（其中藥頭35人）、賭博案3件20人、地下錢莊1件1人、通緝犯15人、公共危險案4件4人、失蹤人口3件3人等案件。

台中市警察局長楊源明表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並呼籲業者對於聚眾滋事也要做好預防措施，若無法有效配合約制，將採行政干預手段及第三方警政作為，直到關門歇業為止。

警察局將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施一天多次及重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，以有效發揮打擊犯罪震懾不法功能，保障民眾安居樂業、提供優質生活環境。

(中時 )