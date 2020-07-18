日本男星三浦春馬今(18日)驚傳在家中身亡，享年30歲，23年前他以童星身分在NHK晨間小說連續劇《亞久里》出道，2007年演出電影《戀空》一炮而紅，被雜誌《ViVi》票選「最喜歡的男性」。今突傳身亡，有網友挖出他在代表作《戀空》中就曾提到死亡，如今一語成讖讓粉絲哀痛。

三浦春馬當年與新垣結衣主演電影《戀空》，票房大收39億日元，兩人飾演的「美嘉」和「弘樹」的純愛故事至今是粉絲心中經典，當時在片中有段台詞，弘樹問：「美嘉，人死後會變成什麼樣呢？」美嘉回應：「當然是去天國了」，弘樹又說：「我想變成天空，如果變成天空就能永遠看著美嘉」。

新垣結衣飾演的美嘉又說：「這樣看天空的時候就能看見弘樹，天氣好就代表心情很好，下雨就是弘樹在哭，夕陽就是弘樹因害羞臉紅，夜空就就是弘樹在抱著我」，如今再見到這段台詞，讓不少粉絲心碎說：「弘樹真的變成天空了」、「太突然了啊」、「不敢相信」、「可怕的2020」。

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