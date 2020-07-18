家住南投市的22歲簡姓女子，17日因工作不順，在家留下遺書後搭火車到百公里外的苗栗通霄新埔海邊企圖輕生，南投縣警方獲悉通報通霄警分局，警方會同海岸署第三岸巡隊官兵展開搜尋，於下午4時順利尋獲簡女通知家屬前來帶回。

簡姓女子是因不堪職場工作壓力，17日上午9時許在家中寫完遺書後，搭火車到百公里外的通霄鎮新埔里海邊意圖尋短，簡女家人發現立即向轄區南投縣警中興分局報案協尋，警方根據遺書中所言，通報苗栗縣警通霄分局新埔所協處，新埔所所長陳永彬立即率員前往新埔海灘搜尋，並通報海巡署第三岸巡隊安檢人員加入。

最後在下午16時許，在新埔漁港發現簡女全身濕透情緒低落呆坐在沙灘上，經檢視女子雙手與雙腳部位有多處擦傷，立刻協助護送至附近醫院救治包紮。簡女情緒平穩後向警方表示，因她剛入職場工作不順遂，一時無法承受沉重壓力，才導致情緒失控想不開才會留下遺書。稍後，簡女家屬接獲警方通知前來帶回。

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