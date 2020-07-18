高雄市長補選，國民黨台南市議員謝龍介稱，有時南下幫藍營高雄市長補選候選人李眉蓁補選，坐上計程車都會遇到計程車司機跟他這樣說，而且還是超過10 個異口同聲表示，因為有感受到高市府施政用心，所以他們沒有投下罷韓票，讓他大驚說，怎麼可能？

謝龍介接受《聯合新聞網》直播專訪時表示，他問過超過10個計程車司機都這樣說，「龍介仙，我們罷韓都沒有出去投」！他驚問：「怎麼可能，你們沒出去投，怎麼會有94萬票」？司機們都說，「你不了解，我們『走車』的最清楚，一日跑一二百公里，真的人家有在做事」。

謝龍介更表示，台灣民主路程70年來，20幾各縣市從來沒有出現一個市長可以在在1年6個月內中，鋪了640條道路。雖然韓國瑜後來參選總統，可是高雄在前高雄市副市長李四川的帶領下，還是盡心努力高雄市政，所以他也跟李眉蓁說，過去韓團隊的優秀成員，一定要留下來，繼續為高雄服務。

(中時電子報)