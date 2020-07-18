35歲謝姓女子今（18日）下午2時許，行經新北市捷運環狀線幸福站1號出口外斑馬線，遭貨車撞擊，謝女遭撞後倒地不起，警消獲報抵達時，發現她後腦有約10公分撕裂傷、意識昏迷，緊急送往亞東醫院急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )