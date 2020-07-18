台南市長黃偉哲（左六）感謝師生共同為族語教育努力。（李宜杰攝）

台南市原住民學生參加原住民族委員會辦理的2019年族語認證，合計通過率達75.8％，超過全國通過率48.6％，通過率勇奪15連霸，此外，還有排灣語、泰雅語、布農語等語別共7項榜首，台南市長黃偉哲18日上午特別表揚通過認證的學生與族語教師。

台南市政府教育局表示，本次參加初級、中級族語認證共285人，其中有216人通過，南市雖非原鄉，但一向重視族語教學，認證考試前也會開設衝刺班，共計40堂課且完全免費，甚至有外縣市、漢人學生爭相報名，也因此締造歷年來佳績。

教育局表示，本次族語認證考試，由包光輝榮獲各族原住民籍排灣語中高級榜首；永康區永信國小學生謝尚育則榮獲學生組各族原住民籍中級排灣語榜首；太子國中學生芎昱竹榮獲學生組各族原住民籍中級賽夏語榜首。

另，還有4位非原住民考生也榮獲榜首，分別為安平國中學生洪筠喬榮獲學生組各族非原住民籍初級泰雅語榜首，林雯菱榮獲成人組各族非原住民籍中級布農語榜首，嚴文章榮獲成人組各族非原住民籍中級泰雅語榜首，原住民族教育資源中心組長許浩瑩榮獲成人組各族非原住民籍初級布農語榜首。

(中時 )