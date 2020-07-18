新北市新店區公所於今（18）日在新店區三民活動中心舉辦「109年度『防疫總動員，清除孳生源』環保及防疫志工衛教講習活動」。（新店區公所提供）

炎熱夏季是登革熱的流行季節，為加強區內防疫人員訓練，新北市新店區公所於今（18）日在新店區三民活動中心舉辦「109年度『防疫總動員，清除孳生源』環保及防疫志工衛教講習活動」，邀集里內志、義工共同參與，希望能使防疫概念深入里內，有效防範登革熱疫情。

活動中除邀請專業講師講授衛教課程，讓里內志、義工及民眾了解生活環境中的潛在病媒蚊威脅，也特別由新店區清潔隊示範孳生源清除四大步驟「巡、倒、清、刷」，定期巡查戶內外環境，即時清除積水容器，藉由全員孳清實作，杜絕病媒蚊孳生，一同防止新店區成為登革熱疫情的溫床。

新店區長林煌源表示，登革熱防治首重環境維護清潔，一旦環境中有積水容器，便容易孳生病媒蚊，增加登革熱流行風險。為維護生活環境並避免疫情發生，本次活動邀請各里熱心的志、義工共襄盛舉，期望各里志、義工將所學知識帶入社區，並與社區清潔及防疫服務結合，共同營造清淨無蚊的家園，守護居民健康。

(中時 )