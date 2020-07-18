今天天氣晴朗，在天氣條件允許之下，各地也出現超美的幻日環奇景。氣象局表示，傍晚及明早仍有機會再度出現。

天氣晴朗炎熱，除了帶來高溫之外，今天早上台灣各地也能欣賞到幻日環美景，氣象局長鄭明典也在臉書上分享幻日環美照，讓人直呼超美。

鄭明典解釋，通過太陽中心看到白色圓弧就是幻日環，當太陽仰角低時，它是一個超大環，就只能看到近太陽的一段弧，等太陽仰角升高，幻日環的半徑就會越縮越小，就可能看到完整的圓環。

氣象局指出，幻日環的形成是太陽光透過冰晶的折射或反射的結果，比較常見的是日暈，但若在天氣晴朗及較高緯度的地方，就比較容易出現幻日環。

氣象局表示，通常中午時太陽在高仰角的地方，就不太容易注意到，低仰角就容易被觀測，一般來說，在下午傍晚及清早較容易出現。

氣象局說，預計今天傍晚及明天早上都還有機會可以看到幻日環，想觀賞的民眾可以試試運氣。

(中時電子報)