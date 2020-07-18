日本男星三浦春馬今(18日)被發現在自宅輕生，送醫後仍無法挽回性命，享年30歲，他在7歲時就以童星之姿出道，演出電影《戀空》將演藝事業攀向高峰，不僅是許多少女的頭號男神，就連女星新垣結衣、蒼井優也都曾與他傳出緋聞。

三浦春馬7歲時就踏入演藝圈，先以日劇《14歲媽媽》演出未成年父親受到矚目，2007年和新垣結衣合作電影《戀空》，將演藝事業攀向巔峰，兩人也因為合作此劇傳出假戲真做，接著又陸續和女舞者菅原小春及蒼井優傳出緋聞，隨後爆出和菅原小春一年情變後，立刻與新垣結衣上演世紀大復合，但戀情依舊無疾而終，2018年時，則傳出戀上同門師妹三彩吉花，兩人因為被拍到在酒吧約會，才讓地下情浮上檯面，而三吉彩花近來演出演周杰倫《說好不哭》MV後人氣攀升，Instagram追蹤人數更逼近100萬大關。

不過三浦春馬3天前透過IG發文，開心宣布接演新的電視劇，並詳細介紹角色內容，當時完全沒有任何輕生異狀，沒想到才事隔數日便傳出噩耗，讓粉絲難以接受此噩耗。

(中時電子報)