除了三倍券，文化部推出的藝FUN券也從今天起開始登記。蔡英文總統呼籲，除了要振興經濟，更不能忘記在疫情比較穩定後，要多支持藝文活動！

蔡英文今天在臉書貼出藝FUN券的應用程式的下載連結，強調今天這則訊息，她要特別分享給關心藝文活動的人們，鼓勵大家除了要振興經濟，更不能忘記在疫情比較穩定後，要多支持藝文活動。

她說，這幾天大家踴躍領取振興三倍券，一起促進台灣經濟，「我也要感謝所有參與發放作業的郵局同仁、超商員工，大家辛苦了」。

最近暑假開始了，蔡英文詢問「各位大朋友小朋友有什麼計畫呢？」希望大家好好把握夏日好時光，參加各種有趣豐富的藝文展演活動，一定可以很有收穫！她也整理了總統府周邊重要的藝文和歷史景點，並歡迎大家來走走逛逛。

除了剛剛上路的振興三倍券外， 她說，文化部還加碼推出了兩百萬份「藝FUN券」，今天開始登記，7月21號會進行抽籤。每份「藝FUN券」價值六百元，不論是買書、逛市集、看展覽、看表演、看電影，都可以使用。

她推薦大家都下載App登記抽獎，就有機會成為幸運的中獎人，一起用行動振興藝文產業！

(中時 )