三浦春馬來台最後身影曝光 拋偶像包袱導演大讚：認真有想法(圖/ 摘自三浦春馬IG)

日本男星三浦春馬今（18）日被發現在東京住處輕生，得年30歲，而衣櫃留有遺書，但內容尚未公開；三浦春馬因電影《戀空》和電視劇《極道鮮師》在台有高人氣，他最後一次來台是宣傳新戲《TWO WEEK》。

三浦春馬在2019年8月29日最後一次來台灣，為了宣傳戲劇作品《TWO WEEKS》，從下飛機就差點造成機場暴動，而記者會中和私下也品嘗到不少台灣美食，像是小籠包、珍珠奶茶、滷肉飯便當、飯糰和新鮮水果盤，事後也讚好吃到難以忘懷。

而三浦春馬另一部電影作品《小小夜曲》的導演，來台時也曾聊到三浦春馬，誇獎他是個有想法又沒有偶像包袱的演員，能看出他為了角色有多認真。

豈料，年僅30歲的三浦春馬，今日下午驚傳在自宅輕生，原本應該要出現在工作現場，工作人員前往才發現這起悲劇。日前三浦春馬才在IG宣布新作品的消息，先前沒有任何異狀，因此粉絲都十分悲痛。

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(中時電子報)