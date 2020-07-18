三浦春馬去年來台開海外見面會。（圖／達志影像）

[三浦春馬秀中文 秒變泛舟哥！]2015.08.18

30歲三浦春馬今(18日)驚傳在家中身亡，並留有遺書，消息來的突然讓許多人相當震驚，5年前他曾來台宣傳電影《進擊的巨人》，還在節目中模仿當時最紅的「泛舟哥」，一點都沒有男神架子。去年他受訪分享人生心願，說希望未來有兩個小孩，男女都可，想陪孩子釣魚、露營，如今成為遺憾。

三浦春馬2015年主演電影《進擊的巨人》，同年他來台快閃參加《大學生了沒》錄影，不但為粉絲簽名時用流利中文問：「你貴姓？」還模仿泛舟哥暴紅表情：「颱風天就是要泛舟啊！」笑翻全場。納豆認為他很有禮貌，離開時90度鞠躬，製作單位也稱讚他親民，沒開特殊要求。

節目中三浦春馬透露，為求畫面連貫，敬業的他總爭取親自上陣，不用替身代打，然也說實話：「吊鋼絲時肋骨被鎖得很緊，其實很痛。」一旁的陶晶瑩笑虧：「如果跟納豆一樣有肉就不怕吊鋼絲了。」三浦春馬也順勢接哏說：「看起來很可愛，想吃吃看。」還出其不意伸手捏了納豆肥肚腩。

去年三浦春馬選定台灣成為海外見面會首站，學過泛舟哥後他又學了當下最紅的「晶晶體」，將中英文字句交雜，說：「Very可愛。」他在戲中《TWO WEEKS》飾演父親，透露如果當爸爸可能會成為「女兒傻瓜」，希望生兩個小孩，帶他們去玩該玩的事物，將滿30歲的他，被問有無30歲前必須完成的任務？他想了想說：「能想到的是考取重型機車駕照跟輕型船的駕照，還有拋竿垂釣的證照」，如今看來令人感傷不勝唏噓。

(中時電子報)