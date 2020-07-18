教育部體育署108學年度國民小學籃球聯賽開打，卻出現了讓人不敢置信的結果，短短24分鐘的比賽，台北北投國小竟以77：0痛宰桃園南勢國小，對此，北投國小女籃教練黃湘雯表示，小朋友按部就班，練好基本動作做到成熟，昨天的成果就是學生這段時間努力的結果。

昨日女籃C組競賽在新北市板橋體育館激烈開打，未料比賽一開始就是一面倒的情況，第一節就出現了23：0的離譜比分，面對北投選手的攻勢，南勢毫無對策，甚至多次出現發邊線球就被抄球得分的窘境，連過半場都辦不到。直到比賽終了，桃園南勢始終未能破蛋，就這樣以0：77分的比數慘敗給台北北投。

在北投擔任教32年的黃湘雯指出，平日就訓練小朋友的練球態度與專注，因為他們專注力不集中，因此常常透過爬山泡湯等，讓同學之間彼此多聯繫與培養默契，也加上屏長的團隊訓練，讓默契更好。

黃湘雯表示，目前球隊共有11位成員，大多為4至6年級，其實這屆球員沒有特別優秀，但都是透過平常的戰術與跑位，練到成熟，並告訴球員要把握每次打球上場的機會，國小聯賽由各縣市菁英代表隊出戰，黃湘雯坦言，沒預料到會有這樣的結果。

北投國小籃球隊一周會練4天，賽前兩個月才會假日集訓，黃湘雯強調，上場打球，就是要把籃球精神、運動員精神、籃球基本動作發揮到極致。黃說，基本功與凝聚力、向心力這三點最重要，還要養成自律性與專注，這次比賽就是照著進度表去打，現在是打預賽要進入決賽，之後比賽也告訴隊員要全力以赴。

(中時 )