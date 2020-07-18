新北市勞工局18日舉辦第1場青年就業公民審議區域會議，市長侯友宜（左一）與青年一起挑戰「畫圖接龍」。（葉書宏攝）

新北市勞工局18日舉辦第1場青年就業公民審議區域會議，市長侯友宜（左一）與青年一起挑戰「畫圖接龍」。（葉書宏攝）

新北市勞工局18日舉辦第1場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年就業問題。（葉書宏攝）

新北市今（18日）舉辦第1場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像。市長侯友宜不但親自蒞臨現場，表達對青年的重視，更在討論開始前與青年一起進行醒腦互動「畫圖接龍」，過程中對青年的創造力及無窮的想像空間驚嘆連連。而在分組討論階段，現場青年除紛紛分享自身求職、就業經驗以及對政策的想法和建議外，亦將對政策建言繪製於海報，多元、新創的表達內容令人耳目一新。

勞工局希望透過4場公民審議區域會議，讓青年為自己「發聲」，並藉由青年的創意、集思廣益，使政府對青年的協助更貼近需要。未來各場區域會議結束後，將從每場會議遴選出20位成員組成代表會議，進行更具深度的討論，最後將產出一份意見報告書，作為市府未來施政參考。

新北市勞工局18日舉辦第1場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年就業問題。（葉書宏攝）

新北市勞工局18日舉辦第1場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年就業問題。（葉書宏攝）

除了新店場之外，在8月15日、22日將分別在汐止、三重舉辦區域會議，9月12日將至淡水區舉行，歡迎民眾透過網路報名參加，一起實現公民參與精神。想了解報名管道或更多活動訊息，可上網搜尋「新北勞動雲」、電洽22465066分機1132黃先生，或臺北大學社會學系 86741111 分機67064陳小姐。

為降低職場新鮮人的就業衝擊，勞工局除持續推動青年就業三箭「初次尋職青年就業服務」、「非典型勞動青年轉正職輔導」以及「斜槓青年職能培力」外；自7月1日起更針對應屆畢業青年推出「職業訓練補助計畫」、「新北市應屆畢業青年初次尋職就業服務計畫」，全力以赴支持青年勇闖職涯。

(中時 )