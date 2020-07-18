川普政府狙殺大陸華為，除了祭出新禁令擴大出口限制外，還遊說盟國封殺華為5G設備建設，處處遭美國打壓的華為終於不忍了，有消息指稱，華為將對多家美企提出專利侵權訴訟大反擊。

快科技報導，據最新消息指出，華為利用在5G技術上優勢，將在美國對電信商Verizon及其供應商思科和惠普提出專利侵權訴訟，並要求支付數百項專利的使用費。

據悉，美國電信業者使用華為5G專利高達200多項，但未支付任何專利費用，如今華為控訴美國電信商，除了專利索賠外，也向世界宣告華為擁有5G多數專利所有權。

報導指出，業內人士提到，由於目前美國企業被禁止與華為共享技術和專利，華為未必能在美國法庭獲得有利判決，或許法官會稱，華為起訴了錯誤的對象。

值得一提的是，華為利用美國的知識產權法律在美國當地打官司，若美方堅持不承認華為專利費用，那他們之前建立的專利費用制度就難繼續下去，也會使美國在國際間的公信力大打折扣。

截至2020年1月止，全球共有21571項5G標準專利，其中，華為擁有3147項排名第一，其次三星有2795項，中興、LG專利數分別為2561和2300，諾基亞2149項和愛立信1494項。前六名的企業沒有一家來自美國。

(中時電子報)