曾創立奈及利亞共乘平台Gokada，以及尼泊爾共乘平台Pathao的共同創辦人、33歲孟加拉籍的沙雷（Fahim Saleh）14日驚傳在紐約豪華公寓內遭斬首分屍，震驚全球。據紐約警方表示，沙雷的個人助理、年僅21歲的哈斯皮爾為本案主嫌，目前將他逮捕到案，並於17日以二級謀殺罪起訴他。

利亞共乘平台Gokada創辦人、33歲孟加拉籍的沙雷（Fahim Saleh）14日驚傳在紐約豪華公寓內遭斬首分屍，主嫌竟然是他的個人助理、21歲的哈斯皮爾，目前已遭警方逮捕。

據《每日郵報》報導，紐約警方表示，哈斯皮爾（Tyrese Devon Haspil）欠下沙雷一大筆錢，據傳哈斯皮爾曾偷挪用沙雷十萬美元，但沙雷反而替他設立一套定期償還計畫，並未通報警方，但沒想到出於善念的沙雷，仍逃不了殺機。警方透露，沙雷是於13日下在自家豪宅內遇害的，而他的屍體時到隔日才由家人發現。

紐約警方表示，沙雷是於13日遭哈斯皮爾以電擊擊暈後，再遭連刺數刀，最後才被分屍。沙雷所居住公寓的監視攝影機也拍到當沙雷進入時，有一名戴著口罩、帽子和手套，並身穿西裝的男子緊跟在後，據信這名男子就是哈斯皮爾。

報導指出，當警方14日趕到現場時，沙雷的軀幹被發現躺在客廳的角落裡，他的頭、胳膊和腿被分裝在塑膠袋中，吸塵器、電鋸、清潔用品也都留在現場。警方也發現哈斯皮爾在行兇後，曾用信用卡在家得寶（Home Depot）購買清潔用品，疑似清理命案現場。

調查人員指出，哈斯皮爾可能是犯案後，再於隔日返回沙雷公寓清理命案現場，剛好遇到沙雷家人因長達一天未能聯絡上前來關心，不得從消防通道逃離大樓。

在行兇後數日，平常住在布魯克林區內展望公園附近的哈斯皮爾，一度躲在曼哈頓下城克羅斯比街上的一棟公寓內，距離命案現場僅有一公里多。而監視攝影機也顯示，哈斯皮爾於15日中午左右曾離開該棟公寓，並伴隨一名女子，隨後遭警方逮捕。

(中時電子報)