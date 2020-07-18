尖石鄉公所18、19日於嘉樂竹屋舉辦水蜜桃促銷展售活動，邀請遊客到尖石走走。（莊旻靜攝）

尖石鄉水蜜桃產季在即，尖石鄉公所18、19日一連2天，在鄉嘉樂竹屋舉辦水蜜桃促銷展售會，歡迎遊客前往尖石觀光、遊玩，也帶走當季的最佳伴手禮，一起吃甜甜。

原住民委員會主委夷將．拔路兒、縣長楊文科、雪霸國基公園管理處處長楊模麟等人，18日共同為促銷展售會揭開序幕，夷將．拔路兒說，期望透過活動，展現在地特產的農特品，促進觀光產業，也讓在外打拼的青年都回鄉就業，永續原民傳統文化。

夷將．拔路兒特別提及，原民會今年補助竹東火車站西側「新竹縣原住民產業展銷中心」3600多萬元，期望能在市區提供通路，推展原鄉產業。楊文科也表示，縣府也爭取原民會經費，辦理尖石、五峰鄉的水蜜桃、甜桃、甜柿等展售及觀光產業活動，預計吸引遊客1.5萬人次。

尖石鄉長曾國大說，水蜜桃促銷展售除了水蜜桃及原鄉農特產展售外，還有趣味競賽、有獎徵答及歡場卡拉OK、水蜜桃料理DIY等，18日約售出1845盒水蜜桃，19日仍有促銷展售活動，歡迎遊客上山走走。

此外，曾國大也在會中特別頒發獎狀給中華心蓮心公益協會，感謝該協會長期辦理喪葬補助，而心蓮心公益協會也捐奏2000斤白米及成人紙尿布，協助經濟較為弱勢的家庭。

(中時 )