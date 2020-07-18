新竹縣東方美人茶比賽歷經5天初評、複評，終於在18日揭曉成績。（莊旻靜攝）

新竹縣109年度東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，在歷經5天的評審，18日結果出爐，由北埔鄉的姜金域再度獲得夏茶的特等獎，他家中5代種茶，也是繼2018年夏茶、2019年冬茶後再奪特等獎殊榮。

姜金域表示，他自幼就在茶園長大，父親姜肇宣高齡86歲仍在製茶，他從小就跟著學習，從退伍後開始投身種茶、製茶行列，至今亦有20多年，家中5代都種茶，他也耳濡目染。

姜金域也說，由於家中茶園面積不寬，要用心工作，都靠人工以鋤頭除草，此次能再次獲得特等獎，他也感謝老天幫忙以及評審青睞。

今年夏茶比賽由北埔鄉農會主辦，首見透過網路直播方式，讓各地的東方美人茶迷都可隨時掌握比賽狀況。北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，今年共有1198點參賽，農業處長范萬釗也說，為了公平起見，以裸茶方式繳茶，期望能強化比賽的公平性及公開度。

新竹縣長楊文科表示，東方美人茶為桃竹苗地區特色作物，曾創下1斤101萬的紀錄，有此耀眼成績，並非一蹴可幾，也靠茶農用心，農會與縣府共同推廣，創造高經濟價值農特產品。今年比賽評選出特等獎1名、頭等獎35名、貳等獎43名、參等獎76名、優良獎等。

(中時 )