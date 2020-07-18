許多民眾養貓、狗，但北高雄卻沒有一座寵物公園，可以讓民眾與毛小孩同樂。民進黨高雄市議員黃秋媖17日在市政總質詢中催生北高雄第一座寵物公園，設置於87期重劃區內。

她同時提出，於河堤公園內改造一座親子共融式公園，目前均在發包階段。她熱愛貓狗，過去8年來致力經營嗡嗡嗡動保協會，持續在岡山、橋頭、梓官、燕巢、永安及彌陀等區域舉辦免費結紮、認養、狂犬注射、晶片活動。

黃秋媖說，民眾的家庭結構逐漸改變，動物保護意識提升，貓、狗在許多家庭中已經由寵物成為同伴及家人。因此，她致力推動寵物公園，不讓南高雄的寵物公園專美於前。

她認為，公園是都市之肺，遊戲是啟動孩子靈魂的鑰匙，但千篇一律的罐頭遊具過於普及，民眾需要更多的特色公園，採共融性遊具模式，提供友善環境給親子、身心障礙朋友及長輩們，並透過多元環境的結合，開發孩子的肢體探索成長，並朝育兒友善城市邁進。

此前，黃秋媖的寵物公園與親子公園政見已經獲得前高雄市長韓國瑜的支持。目前，她正在邀集當地居民、團體、民意代表等辦理說明會及工作坊，讓民眾參與提出意見及創意，以打造符合地方使用及期待、提供多功能、多樣性及景觀的特色公園。

(中時 )