振興三倍券上路，用途五花八門。埔里鎮正籌備祈安清醮大典，向民眾募集贊普品，每桌1000元，結果，就有民眾拿振興券支付；里長豪氣收下，還說「當里長有說不的權利嗎，就自己吸收讓他方便！」

埔里鎮將於12月舉辦120周年三朝清醮大典，其中，醮壇普度會場在恆吉宮媽祖廟的南柱清醮委員會，為讓忙碌的善男信女，不必再花時間準備，特別提供贊普品代辦服務，每桌1000元，並且開始受理報名。

埔里鎮南門里長陳昭維，18日在臉書貼文指出，年底作醮拜拜普桌1000元，有位里民要用振興券支付，當里長有說不的權利嗎？所以就先收下了。

結果，引發網友回響，有人稱許里長給里民方便，收了大家開心；也有人表示，將來再付給廠商貨款，就好了。

還有人舉一反三，詢問埔里著名的深水步蚵學院海產店，是否收振興三倍券？結果，老闆霸氣回覆，不僅有收振興券，而且可以找零！

(中時 )