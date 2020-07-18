日本當紅男星、30歲三浦春馬今（18日）下午驚傳在住家身亡，並在衣櫃內被發現遺體，噩耗震撼日本演藝圈。據悉，警方更在三浦春馬住處中搜出一封遺書，他同經紀公司男星兼好友賀來賢人隨後也在社群網站寫下一段話，疑似曝光其真正死因。

三浦春馬友人賀來賢人稍早在社群網站寫下一段話，「雖然否定別人喜歡的東西、否定別人拚命在做的事很簡單，否定、喜歡、討厭說出口都超簡單，比綁鞋帶還簡單，希望SNS可以能夠有正面的力量。」疑似暗指三浦春馬是不堪網路霸凌輕生。

童星出身的三浦春馬於1997年出道，與志田未來電視劇《14歲的媽媽》走紅，接著演出電影《戀空》創下極佳票房，同時也與女主角新垣結衣傳出緋聞。他今日原定要拍攝新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，時間到了卻沒現身片場，經紀人上門找人，才發現他已在住家輕生，享年30歲。

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