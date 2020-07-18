三浦春馬先前沒有任何異常舉動，甚至在6月還拍影片，暖心祝福「希望你們身心健康」，現在回頭看不免鼻酸。(圖/ 摘自三浦春馬微博)

日本人氣男演員三浦春馬今（18）日驚傳在自宅輕生，在衣櫃留有遺書，消息曝光後親友和粉絲都難以接受，不少人紛紛喊話「別跟我們開玩笑」；三浦春馬先前沒有任何異常舉動，甚至在6月還拍影片，暖心祝福「希望你們身心健康」，現在回頭看不免鼻酸。

三浦春馬6月時在IG和微博PO出一段自拍影片，寫著「希望你們身心健康」，畫面中他穿著黑色短T恤，朝鏡頭笑著說，「大家好，我是春馬，謝謝大家一直以來的暖心支持，祝大家身體健康，笑口常開，期待在不久的將來相見」；影片最後露出招牌燦笑並揮揮手，看起來就像親切地鄰家哥哥。

難過的是，三浦春馬今日下午爆出輕生憾事，大票粉絲湧入IG和微博留言，崩潰地表示「…不要嚇我好不好」、「看你那時還笑得那麼開心，真的好難受」、「今天不是愚人節！！不要騙我啊」、「叫我們身心健康，你怎麽就想不開了呢」、「笑得燦爛，願你在『他鄉』也如此燦爛」。

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(中時電子報)