日本人氣男星三浦春馬，今（18日）被發現在東京自家身亡，驚傳輕生，享年30歲。曾與三浦春馬在電影《深夜前的五分鐘》合作的張孝全聽聞表示：「震驚！遺憾！」他回憶起2人在5年前電影拍攝的過程，「當時合作時對三浦春馬的印象為很友善、很好相處的人，而且工作時非常認真。」
三浦與張孝全因該片培養出好感情，三浦曾透露和張孝全第一次見面時，就要求和對方較量一下誰的身材比較好，沒想到親眼見到張孝全結實的肌肉，他竟爆出中文「好厲害！」，就連討論劇情時，三浦都會忍不住偷偷觀察張的身材。
《深夜前的五分鐘》還集結劉詩詩，由日本票房導演行定勳執導。當時為了演出，三浦春馬學了3個月中文，開拍前1個月還特別去上海戲劇學院學中文，全片中文對白都自己來。劉詩詩那時也會教他講中文，讓三浦馬上就學會「你好漂亮」、「我愛你」、「我想跟你在一起」等簡單情話。
(中時 )
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