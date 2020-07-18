渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔17日預計，港元兌美元在未來一段時間仍將在7.75至7.8的偏強水準，因陸資企業持續到港IPO，將帶來資本淨流入，加上港元利率續高於美元利率，以及地緣政治風險上升，使港元成為美元的最佳替代選擇。

路透報導，劉潔表示，港元對大陸來說是很重要的貨幣，幾乎可以說是「大陸版的美元」，意味著企業如無法規避美元的風險而又需要持有美元，持有港元就是最好的另外選擇。

劉潔指出，港元匯率區間只有1.3％，與持有美元無異，持有港元或將手頭美元轉換成港元，好處是不會受到美國直接制裁，換句話說港元是一個幾乎類似美元的貨幣但風險較小。劉潔又稱，到目前止，港元與美元脫鉤的機會非常小。

劉潔表示，在地緣政治升級下，可能有越來越多機構，包括陸資機構和與美國有地緣政治的國家，有機會增持港元。而4月底以來，香港銀行體系總結餘累增230％，在5月22日「港版國安法」曝光以來累計增逾90％，反映較多資本淨流入。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆則指出，反映銀行流動性的銀行體系總結餘，雖已升至1,800億港元的水準，但不算十分充裕，不足以令港元拆息跌至低於美元LIBOR的水準。

劉健恆表示，美國聯準會（Fed）實行負利率的可能性大於利率政策正常化，預計於2022年底前沒有太大的升息空間，因此預計港元拆息在未來1至2年將維持在目前的較低水準，但仍高於美元利率。

對於美國總統川普簽署「香港自治法案」，劉健恆認為，美國取消對香港特殊待遇，對香港實體經濟影響不大，但需留意未來數月美國可能對陸港官員和個別人士、金融機構推出制裁措施。

(工商 )