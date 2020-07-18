Apple（前排左）已帶男友趙國翔（後排左）見家長。(翻攝臉書)

趙國翔昨上節目透露婚姻進度。（粘耿豪攝）

從《我愛黑澀會》發跡的Apple（黃暐婷），去年被拍到與「最帥牙醫」趙國翔幽會，戀情曝光後小兩口不諱在社群上放閃，十分恩愛。昨趙國翔錄東森《醫師好辣》時鬆口好事近了，預計在今年底或明年初結婚，目前也在計畫求婚，將仿效Apple好姊妹ㄚ頭的求婚橋段，但不透露細節。

36歲的Apple與小2歲的趙國翔兩人以結婚前提交往，交往約半年，趙國翔認為進度不會太快，一切都是緣分，透露已見過雙方家長，媽媽還特別誇讚女方孝順、會做家事，Apple近日都在家精進廚藝，讓趙國翔身形跟著幸福肥。之前見習過ㄚ頭的求婚，得知Apple喜歡低調一點，而自己則喜歡高調。

趙國翔為了人生大事，已偷偷得自去看求婚戒，問及克拉數？他說「肯定不會太小，會找一個符合她的身份，也符合我的身份」。對於雙方私下的暱稱，他認為互稱老公老婆太制式，用彼此英文名字開頭甜叫「A寶」、「C寶」。

(中時 )