網友發縣立院混戰登上外媒報導。(取自臉書)

法新設臉書台灣立法院混戰相關報導貼文。(取自臉書)

立法院17日進行監察院人事案投票，但因藍營反對包括陳菊在內的被提名人名單，藍綠雙方在議場內一度爆發衝突。有網友發現，17日立院混戰的場面，被外媒《法新社》報導，網友除了直呼「金母湯」，還狂酸綠委丟臉丟到歐洲去。

立法院會17日進行投票，但國民黨不埋單，透過破壞圈票處、擲水球彈表達不滿，並進一步引發藍綠之間衝突混戰，不少立委甚至大打大出手上演全武行。不過，監院人事案仍在混亂中通過，依規定新任監委將於8月1日就職。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》指出，外國媒體《法新社》在臉書上貼出一則關於17日台灣立法院混戰報導的貼文，而《法新社》也以「Punches, water balloons thrown in Taiwan parliament melee」為標題和幾張立法院混戰的照片報導了17日發生在立院的藍綠大戰。

由於《法新社》報導的首圖剛好是17日藍委魯明哲和綠委吳秉叡大戰的畫面，因此《韓黑父母不崩潰》也感嘆，「天哪！立法院簡直中華廚藝學院！綠委是怎麼特訓出來的？不是鎖喉就是爆頭，難道師父是阿漢嗎？！」並狂酸綠委，「以眾暴寡還丟臉到國際，金母湯喔！虧你還是法官呢！笑死！！」該粉專更直批綠委行為太超過，還登上法新社臉書首頁，丟臉丟到歐洲去！

其他網友們則留言表示，「上次被勒到幾乎無法呼吸的洪委員，到底有沒有真的提告吳惡霸啊?」、「國際笑話又多一個只是苦了魯明哲立委」、「下次讓戰神葉毓蘭來對付吳」。

(中時電子報)