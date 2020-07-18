國際大導演蔡明亮與李康生情同家人，攜手住在山中的廢墟裡，壹電視新節目《有一種Style》主持人陳雅琳好奇問「這到底要怎麼生活啊」？節目特別直擊現場，看到屋子脆到剝落的鋼筋、樹根盤據的地面，超詫異的屋子在蔡明亮眼裡卻盡是美學。大導演在廢墟裡整理出生活空間，強調：「房子是會發出聲音的，住在山區的廢墟，讓我重新認識這個世界，以前去過世界很多地方都沒有歸屬感，覺得世界很美卻陌生不安全，直到找到這個廢墟讓我天天都不想出去，覺得人生根本就不需要太多！」

廢墟裡的生活，蔡明亮每天為李康生親手打點餐食，就連蔡明亮自己要出遠門，都因為擔心李康生不會好好吃飯，而花很多時間為李康生準備好所有足夠的食材，囤積在家中冰箱，還會用紙寫下所有細節，像是有幾個荷葉餅、幾份雞排，然後再寫下要烤多久、怎麼吃等等，細心程度讓蔡明亮自嘲：「我這樣很變態吧？」，主持人陳雅琳嘖嘖稱奇，大喊蔡明亮簡直就像媽媽一樣。

李康生當天睡到下午一點才下樓吃飯，難得感性透露，蔡明亮比自己的親生母親對他還要好，瞬間融化蔡明亮，散發出超感動的滿足神情。甚至，蔡明亮過去為了陪李康生養病，醫生要求李康生吃素，李康生又吃不慣，為了每天要做什麼菜而傷透腦筋。外界對蔡明亮和李康生的關係有諸多解讀，蔡明亮直言兩人就是好友並且情同家人，表示人跟人之間的緣分是沒有辦法解釋的：「怎麼我不是女的呢？或者他是女的？這樣我們就可以結婚，但是我們不是，我們就是很好很好的關係，就是朋友。」

其實蔡明亮當初是因為自己身體不好、恐慌症上身，想找山上清靜的地方養病，朋友為他找到新店的幽靜別墅，偏偏蔡明亮看不上眼，要求到更高的山，路過一整排爛尾樓時要求停下，下車仔細端詳後說：「我要住這裡！」令朋友相當訝異。但爛尾樓的建商早已跑路，無法聯繫購買，蔡明亮就跟菩薩許願：「希望能住在這座廢墟裡，即使一天都好。」沒想到，李康生突然在網路上看到有人要賣這塊地方，因緣際會就買下這座荒廢的老屋子，也讓蔡明亮心裡終於有所依歸，他常在屋子裡看著風景，心裡感覺滿足的說：「我沒有那麼愛這個世界過，那麼認真看它過」、「這會是我死的地方！」要體驗什麼叫「放下」、「簡單」、以及蔡明亮眼裡荒蕪中的生命力，請鎖定7／19周日晚間8點《有一種style叫廢墟》。

(中時 )