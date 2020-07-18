桃園大園居民近幾個月來，時常抱怨無預警停電，各社群媒體都可詳見民怨四起，就連大園電力公司的Google評論都被洗滿無預警停電的怒言。台電回應，因夏季午後雷陣雨容易造成供電不穩，也可能是動物或樹枝意外碰觸電線造成停電。

市議員徐其邁提到，無預警停電的狀況民怨四起，尤其和平西路、仁德路更為嚴重。經常接到民眾抗議的電話，沒有收到停電通知就突然停電了。徐其邁說，每次碰到民眾抱怨停電，都會幫忙與台電聯繫，但是不可控的因素太多，氣候或工程都有可能造成供電不穩。

對此台電回應，近幾個月會碰到無預警停電的狀況，多半是因為氣候不穩，尤其夏季容易碰到午後雷陣雨，打雷會影響供電狀況。若動物、樹枝碰觸到電線也會造成供電不穩。台電的電腦系統會連線供電狀況，某路段停電就會立即反饋至台電的系統。台電表示若是外力造成無預警停電，則無法掌控停電狀況，但公司會隨即處理，立即為用戶協調供電。

大園市民在臉書「我是大園人」發表貼文，指出台電寄了停電通知但卻沒停電，有時卻沒有通知就無預警停電，造成民眾家中電器損壞，且這種狀況不止一次。台電提到，會寄出停電通知大多是因為要實施工程，但若因為下雨或其他因素工程便會延期，才會出現有停電通知卻沒停電的狀況。台電表示若工程延期，會延後另寄停電通知單告知民眾。

(中時 )