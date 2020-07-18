蓮花季遊客們最喜愛的打卡景點就是乘坐大王蓮，但若沒有遵守園內規則，就會造成大王蓮破掉的景象，店家只能自認倒霉。（姜霏攝）

觀音蓮花季5日盛大開幕，為國內旅遊解封後的第1個大型活動，桃市府為蓮花季力推農遊券及各項優惠。不料因客流量過大造成各蓮園有民眾蓄意破壞的情形，甚至有自家寵物進出造成園內蓮花損傷及鴨子被咬死的慘況。

蓮荷園老闆王昱翔指出，平日客流量約5百人左右，假日可高達2千人以上，農遊券發放後截至17日僅僅3天的時間，農遊券已收到50張左右。遊客大多都是親子一同來賞蓮，不少孩子們會撿地上的石頭把大王蓮砸破，也會有老人家用雨傘戳大王蓮，造成園內蓮花被破壞。

王昱翔又說，曾經有遊客帶家犬進入園內，但因沒有繫狗鍊就狂追池旁的鴨子，最後鴨子被狗咬死。也曾有狗狂跳大王蓮，造成許多大王蓮都破掉受損，但因老闆忙碌，事後才發現園內的慘狀，來不及向破壞者索賠。

荷馨蓮園老闆李建星提到，許多攝影師到園內拍照，會刻意把花喬成攝影師滿意的巧度，造成蓮花折損。也有網美來園區拍照時沒有注意腳邊的植物，一腳就把栽種好的香蕉樹踩爛。不少攝影師為了捕捉蓮花的美，會自備乾冰及霧氣，打造蓮花出淤泥而不染的優雅景象，但化學藥劑容易造成植物傷害。

呼籲民眾到蓮園參觀時保有基本公德心，園區內有設置垃圾桶，提供民眾棄置垃圾。乘坐大王蓮時也須遵守園區規則，除了維持蓮園完整也保障遊客安全。

(中時 )